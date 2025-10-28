Musk lanza Grokipedia, una alternativa a Wikipedia con artículos creados con IA

Elon Musk ha invertido en espacios de inteligencia artificial para competir con grandes empresas

La empresa xAI de Elon Musk lanzó, el lunes 27 de octubre del 2025, Grokipedia para competir con Wikipedia, la enciclopedia colaborativa digital creada en 2001, a la que acusó de sesgo ideológico de izquierda.

La versión 0.1 del sitio web ya contaba con más de 885 000 artículos el lunes por la tarde, frente a los más de siete millones que tiene Wikipedia en su versión en inglés.

El lanzamiento de la página de Musk vino acompañado de la promesa de una nueva versión 1.0, que según el empresario será "diez veces mejor" que el portal actual, que ya es, según él, "mejor que Wikipedia".

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aún así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo", escribió Musk en su red social X.

El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para finales de septiembre, pero el empresario estadounidense lo retrocedió para "eliminar la propaganda", según explicó Musk en otra publicación en X.

Musk ha sido un crítico habitual de Wikipedia. En 2024, acusó al portal de estar "controlado por activistas de extrema izquierda" y pidió que se dejaran de hacer donaciones a la plataforma.

En agosto, afirmó que Wikipedia no podía "utilizarse como fuente definitiva" ya que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

El contenido de Grokipedia es generado por inteligencia artificial (IA) y el asistente generativo de IA Grok.

Un artículo de Grokipedia sobre Musk indica por ejemplo que el director general de Tesla y SpaceX impulsó "debates más amplios sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales, a menudo a través de X".

El artículo también añade que lo hizo en medio de "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Wikipedia, creada en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones, y cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de Internet.

Afirma tener un "punto de vista neutral" en su contenido.