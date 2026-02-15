Un nuevo trend se ha vuelto viral en redes sociales. Miles de usuarios comparten una fotografía personal y le piden a herramientas de Inteligencia Artificial que creen una caricatura o ilustración basada en su vida, su trabajo y “todo lo que la IA sabe” sobre ellos.

El resultado son versiones animadas en la oficina, con la familia o representando su profesión y se ha convertido en contenido frecuente en plataformas como Instagram, TikTok y LinkedIn.

Aunque la dinámica parece creativa y entretenida, expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica puede exponer datos sensibles y facilitar estafas personalizadas a gran escala.

De acuerdo con especialistas de Kaspersky, este tipo de solicitudes no funciona como un simple filtro visual. Para lograr imágenes más precisas, muchos usuarios permiten que la IA acceda, sin restricciones, a información asociada a su perfil.

Frases como “create a caricature about me and my job based on everything you know about me” abren la puerta al uso de datos sensibles como nombre de la empresa, cargo, ciudad, rutinas diarias, hobbies, información familiar, entre otras.

Cada uno de estos elementos se convierte en una pieza clave para construir un perfil digital detallado. Al combinar imagen, texto y contexto, se revelan hábitos, relaciones y responsabilidades laborales que pueden ser utilizados por ciberdelincuentes para diseñar engaños más creíbles.

El riesgo de compartir información personal

El riesgo no es menor. Según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, en América Latina, una de cada cuatro personas admite no saber reconocer un mensaje falso. Además, el 27% no revisa los permisos antes de instalar una aplicación.

Esto facilita que los fraudes que mencionan datos reales, como la empresa donde alguien trabaja o el nombre de un familiar, resulten más convincentes y peligrosos.

Para Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, el mayor peligro no está en la imagen final.

“El mayor riesgo no está en la ilustración que se crea, sino en todo lo que las personas revelan para obtenerla. Sin darse cuenta, facilitan información que puede ser utilizada para fraudes altamente dirigidos o suplantaciones de identidad”.

El experto advierte que la acumulación de datos personales puede abrir la puerta a ataques de ingeniería social, robo de identidad y estafas personalizadas.

Al interactuar con estas herramientas, no solo se comparte la caricatura final. Dependiendo de la política de privacidad, también pueden almacenarse datos como la foto original, los textos del prompt, la historia del uso de la imagen, etc., y todos pueden servir para entrenar a la IA para cometer ciberdelitos.

Recomendaciones para usar la IA con seguridad

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos más prudentes antes de sumarse a estos trends:

Evite incluir datos identificables: no escriba su nombre completo, cargo, empresa, ciudad, dirección o rutinas.

no escriba su nombre completo, cargo, empresa, ciudad, dirección o rutinas. Cuida lo que aparece en sus fotos: no suba imágenes con logotipos, credenciales, documentos, pantallas o fachadas.

no suba imágenes con logotipos, credenciales, documentos, pantallas o fachadas. Proteja a su familia: no comparta información ni imágenes de menores ni detalles familiares sensibles.

no comparta información ni imágenes de menores ni detalles familiares sensibles. Revise la privacidad: lea las políticas de uso y los permisos antes de utilizar estas plataformas.

lea las políticas de uso y los permisos antes de utilizar estas plataformas. Refuerce su seguridad digital: complemente la prudencia con herramientas de protección frente a enlaces maliciosos y fraudes.

Las herramientas de Inteligencia Artificial ofrecen nuevas formas de expresión y entretenimiento. Sin embargo, los expertos coinciden en que compartir información sin filtros puede tener consecuencias reales.

Antes de sumarte al próximo trend, recuerde: cada dato que revela es una pieza más de su identidad digital.