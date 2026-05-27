Asamblea debate reforma para aumentar pena por reclutar menores para bandas

El proyecto de ley para evitar el reclutamiento de menores por parte de bandas delictivas se debate en la Asamblea.

La Asamblea Nacional trata en primer debate, este miércoles 27 de mayo de 2026, la propuesta para reformar la ley para aumentar la pena por reclutar a menores de edad para bandas delictivas.

El debate arrancó en el Pleno pasado el mediodía. La asambleísta oficialista Diana Jácome presentó el proyecto reformatorio para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para Jácome, la participación de menores en delitos "no son casos aislados (...) son las víctimas, no los criminales".

Según estadísticas presentadas por el asambleísta Otto Vera, en el último año 3 000 menores de edad fueron cooptados por bandas criminales.

El proyecto propone incrementar de 22 a 26 años la pena para quienes recluten a menores para integrar bandas criminales.

Asimismo, el proyecto otorga competencias a los gobiernos locales para que se encarguen de la prevención y reinserción de menores rescatados de bandas.

"Para enfrentar el reclutamiento se necesita más Estado, y allí se presenta un gran problema, porque el Gobierno por sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo el asambleísta correísta Xavier Lasso.