El restaurante de la chef Caro cerró definitivamente sus puertas
El local atendió hasta el 4 de abril, marcando el fin de su propuesta gastronómica.
Cerramos definitivamente las puertas de nuestro restaurante.
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Actualizada:
04 abr 2026 - 21:57
El restaurante de la chef Caro cerró definitivamente sus puertas luego de haber anunciado días atrás el fin de sus operaciones.
A través de redes sociales, el establecimiento comunicó que el 4 de abril sería su último día de atención.
Últimos días con alta demanda
Durante sus jornadas finales, el local recibió a clientes que acudieron para despedirse y disfrutar por última vez de su propuesta gastronómica.
El restaurante mantuvo habilitadas las reservas hasta el cierre, lo que generó alta afluencia en sus últimos servicios.
Mensaje a sus comensales
En su despedida, el equipo agradeció a quienes visitaron el espacio a lo largo de su trayectoria, así como a quienes aprovecharon los últimos días para acudir.
El anuncio también motivó la visita de nuevos comensales que no conocían el lugar.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones detrás del cierre definitivo del restaurante.
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