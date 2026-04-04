El restaurante de la chef Caro cerró definitivamente sus puertas luego de haber anunciado días atrás el fin de sus operaciones.

A través de redes sociales, el establecimiento comunicó que el 4 de abril sería su último día de atención.

Últimos días con alta demanda

Durante sus jornadas finales, el local recibió a clientes que acudieron para despedirse y disfrutar por última vez de su propuesta gastronómica.

El restaurante mantuvo habilitadas las reservas hasta el cierre, lo que generó alta afluencia en sus últimos servicios.

Mensaje a sus comensales

En su despedida, el equipo agradeció a quienes visitaron el espacio a lo largo de su trayectoria, así como a quienes aprovecharon los últimos días para acudir.

El anuncio también motivó la visita de nuevos comensales que no conocían el lugar.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones detrás del cierre definitivo del restaurante.