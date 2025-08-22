'Es hermoso ver como ella se va formando': Carolina Sánchez emocionada por su embarazo

La chef Carolina Sánchez se mostró muy emocionada por llevar la mitad del embarazo. Este viernes 22 de agosto del 2025, mostró un video e imágenes de su ecografía.

La cuencana de 40 años de edad tiene 21 semanas de gestación. Todos los momentos de esta nueva etapa los ha compartido con su esposo Iñaki Murúa, también chef de nacionalidad española.

"Los momentos que más me han fascinado durante estos ya 5 meses son cuando me toca ecografía y puede verle a mi pequeñ , y sobre todo escuchar como late su corazón", señaló en su publicación.

Además Carolina reveló que durante las ecografías siempre derrama lágrimas de emoción. "Es tan hermoso ver como ella ya se va formando, va creciendo y sobre todo saber que está bien, gracias Dios por este regalo que espero con ansias cada día!!", agregó.

La ganadora de una estrella Michelín y jurado de MasterChef Ecuador comparte cada etapa de esta experiencia en redes sociales. Sus compañeros y amigos también han demostrado su cariño y amor en cada publicación.

"Muero por conocerla, mil bendiciones mi reina", escribió Erika Vélez. De la misma forma, Irene Gonzalez y Jorge Rausch mostraron su entusiasmo por Carolina con expresiones de alegría.