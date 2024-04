Terremoto en Taiwán: Destrucción, rescate, riesgos y víctimas

Taiwán vive un escenario de destrucción, dolor y desesperación tras registrar un potente terremoto, considerado el segundo más intenso en la historia de la isla. Los equipos de rescate continúan, este jueves 4 de abril del 2024, las labores de búsqueda de cientos de personas atrapadas o desaparecidas.

El movimiento telúrico fue de más de 7 grados y golpeó a la costa este de Taiwán. Según los últimos datos del Centro de Respuesta de Emergencias (CEOC), el sismo ha provocado la muerte de 10 personas, 1 067 resultaron heridas y 600 se encuentran desaparecidas.

La sacudida desencadenó alertas de tsunami en Taiwán, Filipinas y Japón, pero se levantaron al poco tiempo sin que se hubiera producido grandes percances.

Cientos de personas quedaron varadas en un hotel de lujo y un centro juvenil porque las carreteras que conducen a ellos están bloqueadas por desprendimientos de tierra. En la ciudad de Hualien, un edificio acristalado se convirtió en emblema del sismo al quedar en un ángulo imposible de 45 grados por el aplastamiento de parte de su primera planta.

La última víctima mortal fue un senderista de 65 años, sepultado por las rocas en el Parque Nacional Taroko. Mientras que los rescatistas concentran sus esfuerzos en encontrar a las más de 600 personas atrapadas en este principal punto turísticos de Taiwán, al que resulta complicado acceder debido al mal estado del terreno y las constantes réplicas.

La Agencia Meteorológica Central (CWA) ha contabilizado más de 400 réplicas del terremoto, todas ellas en los alrededores del condado oriental de Hualien, la zona más próxima al epicentro del sismo.

Y en las próximas horas se espera un frente que dejará lluvias “breves y localizadas” en las zonas montañosas del centro y este de Taiwán, lo que aumentará el “riesgo de deslizamientos de tierra, caída de rocas y avalanchas”, señaló el CEOC en un comunicado.

“El CEOC permanece continuamente operativo. Rescatar a las personas atrapadas y desaparecidas es de máxima urgencia, cada segundo cuenta”, indicó el organismo, que coordinó el despliegue de 7 860 militares, policías y bomberos, así como de 16 aeronaves y 710 vehículos para colaborar en las tareas de rescate.

