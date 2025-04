Actualizado 19:30

El femicidio de Dayana Pérez, de 29 años, conmocionó a Ecuador. La joven madre de dos niñas fue hallada sin vida al interior de un vehículo en Carcelén, en el norte de Quito en pasado 5 de abril del 2025.

El principal sospechoso de su asesinato es su expareja sentimental Kevin C., quién se encuentra prófugo de la justicia. Dayana salió se su hogar acompañada de una amiga y luego fue interceptada por el presunto agresor.

Andrea Pérez, hermana de la víctima, contó cómo el crimen de Andrea dejó una marca en su familia y solicita a las autoridades que se haga justicia. Ella describe a su hermana como una mujer trabajadora, dedicada a sus hijas y al bienestar de sus padres.

La segunda autopsia realizada a su hermana reveló que Dayana murió de asfixia por estrangulamiento. Su hermana asegura que la familia está devastada, especialmente su madre y las pequeñas hijas de Dayana, quienes quedaron bajo el cuidado de los abuelos y tíos.

A continuación el relato de Andrea Pérez, hermana de Dayana Pérez, contado al portal Primicias:

«El sábado, tipo 5:30, recibí la llamada de un señor que se identificó como Oscar C., el jefe de Kevin C., la expareja de mi hermana. Me dijo que sentía mucho darme la noticia, pero que mi hermana había fallecido. Al principio pensé que era un accidente de tránsito, pero me dijo directamente: ‘Kevin mató a su hermana’

Oscar C. contó a la familia que Kevin había usado su camioneta y luego la dejó abandonada en Carcelén, cerca del terminal terrestre. Al recoger el vehículo, Oscar notó unos bultos en el asiento trasero.

Al revisar, encontró el cuerpo sin vida de Dayana. Llamaron a la Policía, que procedió con el levantamiento del cadáver. Dayana no tenía documentos, por lo que inicialmente fue ingresada como NN en la morgue.

«Fui yo quien reconoció el cuerpo de mi hermana en la morgue. Tenía golpes en la cara y la nariz. En la segunda autopsia nos confirmaron que había muerto de asfixia por estrangulamiento. El dolor que sentimos es indescriptible.

Kevin pasó en una moto y gritó: ‘Te voy a matar’. Mi hermana puso una denuncia y tenía la boleta de auxilio, pero de nada sirvió. Él fue hasta una cafetería donde ella estaba con una compañera, la recogió a las 19:00 y ya no la volvimos a ver.

Siempre estuvimos pendientes de ella. Era la menor de las hermanas, la consentida. El viernes previo a todo, mi mamá recibió un mensaje desde su celular que no parecía suyo. Decía cosas que ella no diría, como que estaba tomando un trago. Mi hermana no tomaba.

Pedimos justicia. Que la Policía no se olvide de mi hermana. Que si este hombre nos escucha, que se entregue. Siempre le abrimos las puertas de nuestra familia, le quisimos como uno más. Que pague por lo que hizo.

Mi mami está muy mal, vivía con ella. Nos quedamos a cargo de mis sobrinitas, que son chiquitas todavía. El dolor es inmenso.»

