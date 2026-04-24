Rata en centro comercial de Daule genera pánico en Ecuador

En un patio de comidas ubicado en la avenida Vicente Piedrahita, en Daule, una rata sorprendió a los visitantes y comensales al aparecer entre las mesas.

La reacción fue inmediata: personas se levantaron y salieron del lugar para evitar al animal, generando momentos de tensión.

Caos en segundos

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo el roedor corre entre sillas y mesas mientras varios ciudadanos intentan atraparlo.

Algunos incluso usaron escobas para bloquear su paso, sin lograr controlarlo rápidamente.

Preocupación por higiene

Usuarios en redes cuestionaron la limpieza del lugar y pidieron controles más estrictos para evitar este tipo de situaciones en zonas de alta concurrencia.