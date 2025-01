Tito Nieves se retira de la música tras 50 años de carrera; así será su gira de despedida

Actualizado 16:45

El reconocido salsero puertorriqueño, Tito Nives, se retira de los escenarios. Este martes 28 de enero del 2025 anunció que finalizará su carrera con una serie de conciertos en distintos países.

“50 años – La historia” es el nombre de la última gira de Tito Nieves, conocido como ‘El Pavarotti de la salsa’. El tour incluye presentaciones en Puerto Rico e incluso en un barco crucero.

El artista también estará presente en ciudades clave de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La primera presentación será el 17 de mayo próximo en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

«Mi querido Puerto Rico, regreso para brindarte lo mejor de mi música. Quiero que me acompañes en uno de los conciertos más importantes de mi carrera», resaltó Nieves en un comunicado de prensa.

La gira expondrá un recorrido inolvidable de la trayectoria de Nieves, quien celebra en grande cinco décadas de éxitos y pasión por la música.

A lo largo de los años, sus temas han marcado la historia del género tropical, desde clásicos inolvidables como ‘De Mi Enamórate’, ‘Sonámbulo’, ‘El Panadero’, ‘El amor más bonito’ y ‘Fabricando Fantasías’, hasta éxitos imprescindibles como ‘Piragüero’ y ‘Los Rodríguez’, todos presentes en su repertorio durante esta gira.

Nieves, exmiembro de la orquesta El Conjunto Clásico, no solo ha conquistado el corazón de su público, sino que su voz ha sentado las bases para un movimiento denominado «salsa romántica».

Además de salsero, Nieves también participó en la década de 2010 en el musical ‘I like it like that’, dirigida por el dominicano Waddys Jáquez, escrita por David Maldonado y puesta en escena en el Teatro Rodante Puertorriqueño de Nueva York.

La obra, con una orquesta en vivo dirigida por Desmar Guevara, incluyó en el elenco a los cantantes Ángel López, exmiembro del grupo -ahora cristiano católico- Son By Four, y Ana Isabelle, que interpretó a la hija de Nieves.

La difícil década de 1970 en Nueva York, su impacto en El Barrio latino de Harlem, y cómo la salsa fue mucho más que música para esa comunidad fue la temática del musical.

La presentación teatral incluyó temas de estrellas del género musical caribeño como Rubén Blades, Willie Colón, El Gran Combo de Puerto Rico, Héctor Lavoe, La Lupe, Eddie Palmieri, Pete ‘El Conde’ Rodríguez o Ismael Rivera, entre otros.

Según historiadores de la música, la salsa nació en los barrios de Nueva York hace más de sesenta años gracias a jóvenes músicos latinoamericanos que emigraron a esa ciudad estadounidense. EFE

