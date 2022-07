Tour de Francia: Vingegaard arrebata el maillot amarillo a Pogacar

El danés Jonas Vingegaard dio este miércoles un golpe de efecto en el Tour de Francia, con una victoria en la cima del Granon, de categoría especial, que le permitió arrebatar el maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar, mientras que el colombiano Nairo Quintana fue segundo.

El subcampeón de la pasada edición atacó al ganador de las dos últimas a falta de menos de 5 kilómetros de meta y puso en evidencia las debilidades que el esloveno no había mostrado en los dos últimos años.

Al término de una etapa en la que el Jumbo de Vingegaard acosó desde el primer kilómetro al líder, el danés, de 25 años, logró su primer triunfo de etapa en el Tour, por delante de un Quintana que entró a un minuto.

Pogacar, con el rostro descompuesto tras un brutal desfallecimiento, entró en meta a 2.51 del danés, por lo que ahora es tercero de la general, a 2.22 del nuevo maillot amarillo, por detrás del francés Romain Bardet, que fue tercero en la meta a 1.10 y que aventaja en seis segundos al esloveno.

Cuarto es el británico Geraint Thomas, ganador en 2018, a 2.26 del líder, mientras que Quintana se coloca quinto a 2.37, por delante del también británico Adam Yates, a 3.06.

El español Enric Mas no pudo seguir el ritmo de los mejores y entró a más de 8 minutos en meta, por lo que ahora es décimo de la general a 9.29. EFE

