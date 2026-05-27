Independiente del Valle vence a Rosario Central y clasifica a octavos de final de Libertadores

Con el duelo por la punta del Grupo H, que le ganó Independiente del Valle a Rosario Central, continuó este miércoles la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en una noche en la que se juegan la vida Santa Fe, Platense, La Guaira, Bolívar y Fluminense.

En un partido entretenido al que le sobraron opciones de gol no concretadas, Rosario Central perdió el liderato del Grupo H tras caer 1-0 en su visita a Independiente del Valle, un resultado que acabó el invicto del Canalla y dejó al equipo ecuatoriano como líder de su cuadrangular con 13 puntos.

Los dirigidos por Jorge Almirón, ya clasificados antes de la última fecha, no se dieron el lujo de especular y desde el comienzo buscaron la victoria en Quito comandados por el campeón del mundo Ángel Di María, que siempre tuvo como socio al colombiano Jáminton Campaz.

Sin embargo, con el impulso de sus hinchas, los Rayados del Valle crearon las mejores oportunidades y sacaron figura absoluta al portero Jeremías Ledesma, que luego de cinco partidos -y ocho atajadas de este miércoles- perdió su valla invicta.

Al minuto 63', Junior Sornoza anotó de penal tras una falta inocente sancionada al borde del área.

Pese a la campaña sólida de Central, Independiente del Valle desempató la tabla gracias al duelo directo y confirmó su chapa de Matagigantes, en un partido especial para el mediocampista Justin Lerma, de apenas 18 años, que se despidió de su hinchada para tomar rumbo hacia el Borussia Dortmund.

En paralelo, Universidad Central de Venezuela llegó a Asunción con el repechaje a la Copa Sudamericana ya asegurado, pero no tuvo piedad con Libertad, que afrontó una amarga despedida de la copa al caer 1-0 con gol de Juan Manuel Cuesta (61').

Tras encajar 13 goles en seis derrotas, el campeón del Apertura paraguayo en 2025 cerró su participación sin puntos y como el peor equipo de toda la fase de grupos.