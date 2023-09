El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirma que, tras dos reuniones, tendrán clara la hoja de ruta para la ubicación y permisos de las trabajadoras sexuales en la ciudad. Este gremio de trabajadoras exige que exista una licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas.

Al menos 500 trabajadoras sexuales estarían distribuidas en Quito, de ellas más del 80% se ubican en el Centro Histórico. Las autoridades y moradores del sector plantean una reubicación, sin embargo, este gremio ganó una acción de protección que les permite realizar sus actividades en esta zona.

Por ello, el alcalde Pabel Muñoz indica que desde el Municipio de Quito se trabaja para garantizar sus derechos con «un espacio digno» para las trabajadoras sexuales en «una lógica de ciudad más organizada«. Además, indicó que realizará dos reuniones con el gremio para poder tener una opción definitiva.

Nelly Hernández, presidenta de la Fundación Trabajadoras Sexuales en Quito, señala que este tiempo no sería suficiente para tomar una decisión definitiva a esta problemática. «Tenemos que llegar a un consenso para aplicar la ordenanza municipal sobre el uso de nuestros espacios», añadió.

Además, exigen que exista una Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) a título de casas de trabajo sexual y ya no se use el permiso de casas de hospedaje para evitar clausuras. «Nosotros no queremos que sea una LUAE maquillada (…) Queremos una casa de trabajo sexual. No vamos a aceptar un documento que no tenga nada que ver con nuestro trabajo», enfatizó Hernández.

Ante ello, las autoridades piden paciencia y aseguran que las decisiones que se tomen sobre la ubicación, permisos y seguridad para las trabajadoras sexuales serán consultadas a los gremios.

