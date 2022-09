El ecuatoriano Richard Carapaz nuevamente fue protagonista en la fuga de la etapa 15 de la Vuelta a España, donde se quedó de la escapada para ayudar a su compañero Carlos Rodríguez, quien se ubica quinto en la clasificación general

El holandés Thymen Arensman (DSM) ganó la etapa reina en Sierra Nevada, entre Martos y el alto de la Hoya de la Mora. Mientras que el belga Remco Evenepoel sigue liderando tras aguantar los ataques de sus principales perseguidores.

Arensman, componente de la amplia fuga del día, se impuso en solitario en las duras rampas de la Sierra Nevada granadina, por delante del español Enric Mas (Movistar) y del colombiano Miguel Ángel López (Astana).

Mas, tercer clasificado logró recortar algunos segundos con Evenepoel, que volvió a perder algo de tiempo respecto al segundo, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que la víspera ya había puesto en apuros al maillot rojo.

Carapaz se metió en la fuga del día y estuvo adelante hasta cerca de 19 km para la meta. No obstante, el carchense se frenó para esperar y ayudar al español Carlos Rodríguez, su compañero en el equipo Ineos que disputa los primeros puesto de clasificación.

La ‘Locomotora del Carchi’ y Rodríguez se encontraron cerca de los 12,8 km de la Hoya de la Mora. El tricolor se colocó por delante y empezó a marcar el ritmo para proteger a su compañero y pudiera avanzar.

Carapaz aguantó con ese ritmo hasta que faltaban unos cinco km. En ese momento dejó que el español siguiera el camino hacia la meta. ‘Richie’ terminó agotado.

Al finalizar la jornada, Rodríguez agradeció el apoyo del tricolor. «Richie hizo un gran trabajo. Me esperó y me ayudó. Gracias a él ya todo el equipo por su apoyo«, enfatizó.

.@RichardCarapazM is doing a great job helping to set a pace and enable @_rccarlos to limit his losses at #LaVuelta22.



Brilliant teamwork! pic.twitter.com/c7qc70buJu