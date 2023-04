¿Cuáles son los trabajos más afectados por los chatbots de inteligencia artificial?

Las grandes compañías como Microsoft y Google aseguran que los chatbots de inteligencia artificial (IA) son un copiloto o un asistente para los usuarios en general, pero son muchos los expertos que señalan que este tipo de tecnología cambiará muchas profesiones, ya sea haciendo sus trabajos más simples y rápidos, sustituyendo a los empleados o creando nuevas profesiones.

Telemarketing, contables, traductores, profesores, programadores e incluso inversores son algunas de las profesiones que los estudios han señalado que cambiarán a medida que se vuelva más popular la inteligencia artificial.

El profesor de la Universidad de Nueva York Robert Seamans participó en un estudio sobre cómo afectarán ChatGPT, GPT-4, Bing y Bard a las profesiones. «Telemarketing fue la ocupación que encontramos que está más expuesta a los cambios en el modelado del lenguaje, seguidas por otras profesiones como la enseñanza«, señala Seamans.

Lea también

Trabajos más afectados

Las cinco profesiones que coronan la lista son vendedores por teléfono, profesores universitarios de lengua y literatura inglesa y profesores universitarios de lengua extranjera. Además, profesores universitarios de historia y profesores universitarios de derecho.

Otros gremios no relacionados con la educación que estaban entre los veinte puestos más afectados eran sociología, ciencias políticas, mediadores y jueces. No obstante, Seamans indica que esto no se traduce en que estos trabajos serán sustituidos por la inteligencia artificial, pero lo que se puede dar es que sea «complementaria al trabajo que realizan».

Sin embargo, otro estudio publicado la semana pasada, que también analizó el «impacto en el mercado laboral de los modelos de lenguaje», indica que los administrativos se encuentran entre los profesionales cuyas carreras están más expuestas a las capacidades de la inteligencia artificial generativa, pues al menos la mitad de las tareas de contabilidad se podían completar mucho más rápido con esta tecnología.

Lo mismo ocurre con matemáticos, intérpretes y escritores, según el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania y OpenAI.

También en Teleamazonas: