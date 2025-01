El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia presentado por el candidato presidencial Luis Felipe Tillería. El candidato del movimiento político Avanza presentó el reclamo por supuesta infracción electoral por parte del candidato presidente Daniel Noboa.

Según la resolución del juez Fernando Muñoz la denuncia no cumple con los requisitos legales. Una de las razones analizadas es que el trámite no puede ser procesado porque este de tipo de reclamos debe ser presentado por los representantes de las organizaciones políticas. Pero no pueden ser presentados por los candidatos.

En los antecedentes se detalla que el pasado 6 de enero se realizó el sorteo y se recibió el expediente presentado. De igual manera se otorgó dos días para que el denunciante complete su denuncia y así se pueda cumplir con el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral.

El candidato Tillería buscaba una sanción para Daniel Noboa por no haber pedido licencia desde el inicio de la campaña electoral que comenzó el pasado 5 de enero del 2025. Ante este escenario hubo una resolución que fue entregada al denunciante.

«Archivar la presente causa en aplicación del penúltimo inciso del artículo 245.2 del Código de la Democracia, en concordancia en el segundo en el segundo inciso del artículo 7 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral«, se puede leer.

El presidente Noboa empezó la campaña electoral este 9 de enero en Santa Elena. Tiene previsto recorrer alguna ciudades promoviendo su oferta de campaña para su reelección.

