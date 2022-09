Turistas y deportistas festejan el triunfo de Carapaz en Carchi

El triunfo de Richard Carapaz llena de alegría una vez más a todos los ecuatorianos. Varios turistas de diferentes provincias llegaron a la casa de sus padres en El Carmelo, Carchi, para festejar este nuevo logro deportivo.

Desde trempanas horas de este domingo, los deportistas y turistas llegaron en sus bicicletas para compartir con la familia de la ‘Locomotora del Carchi’ su nuevo triunfo en la Vuelta a España 2022.

Los seguidores del campeón olímpico se mostraron orgullosos y agradecidos por su desstacada participación que una vez más deja en lo alto el nombre del país.

Carapaz se convirtió este sábado en el primer latinoamericano en ganar tres etapas de la Vuelta, ratificando su título de rey de la montaña. Triunfos que han llamado la atención de la prensa internacional, que ahora lo describe como un tren de alta velocidad.

El tricolor cumplió su anhelo de quedarse con el mailot de los lunares azules hasta el final de la Vuelta, dejando en alto la bandera nacional en el desfile triunfal de los 93 kilómetros del paseo a Madrid.

«Un premio a mí mismo por la constancia el esfuerzo y sobre todo de persistir mucho, he persistido hasta que lo he logrado», declaró Carapaz a los medios tra su tercer triunfo de etapa y consagrarse campeón de la montaña.

👑🤝🏔️



He's done it! @RichardCarapazM is confirmed as the winner of the Mountains Classification at #LaVuelta22 pic.twitter.com/EZa3IHiJus