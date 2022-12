Twitter suspende cuentas de periodistas estadounidenses

Autoproclamado defensor de la libertad de expresión, el magnate Elon Musk, propietario de Twitter, causó revuelo este 16 de diciembre del 2022 tras la suspensión de las cuentas de varios periodistas estadounidenses, desatando amenazas de sanciones por parte de la Unión Europea.

Más de media docena de periodistas fueron suspendidos de la red social, entre ellos reporteros de medios como CNN (Donie O’Sullivan), The New York Times (Ryan Mac), The Washington Post (Drew Harwell) y periodistas independientes. También suspendió la cuenta de la red social Mastodon, competencia reciente de Twitter.

Algunos se refirieron en la red social a la decisión de Twitter del miércoles de suspender la cuenta que informaba automáticamente sobre los viajes en jet privado de Musk, también dueño de SpaceX y Tesla.

Al calificar de «preocupante» la decisión del magnate, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, recordó en un tuit que hay «líneas rojas» y lo amenazó «con sanciones, pronto».

«La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse a voluntad», tuiteó por su lado la cartera de Relaciones Exteriores de Alemania. «Por ese motivo tenemos un problema con Twitter», agregó.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.