Un hombre es asesinado tras discutir por turno para ir al baño

La Policía de Nueva York busca a un sospechoso de haber asesinado a un hombre de 30 años tras una discusión en un bar sobre el turno para entrar al baño, informaron las autoridades y medios locales.

Según el Departamento de Policía, el incidente ocurrió el pasado 9 de mayo en un bar situado en la zona de Sunset Park, en el distrito de Brooklyn.

La cadena CBS, que cita fuentes policiales, aseguró que la disputa se precipitó después de que los dos hombres discutieran sobre quién tenía derecho a ir antes al baño.

En la página de Twitter de la Policía se muestran unas imágenes del local repleto de gente y cómo en un momento dado el sospechoso, que lleva puesta la capucha de su sudadera, realiza varios disparos.

WANTED for A Homicide : On Saturday May 9, 2021,@ 3:48 A.M. inside of 4555 3rd Ave. @NYPD48thPCT. A unknown individual during a dispute in a bar shot a 30 year old male causing his death. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/ZOPmVcavfE