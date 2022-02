Un hombre lleva 14 meses aislado tras dar positivo 78 veces

Muzaffer Kayasan, un enfermo de leucemia residente de Estambul, Turquía, decidió pedir ayuda a las autoridades después de pasar 14 meses aislado tras dar positivo en 78 pruebas consecutivas de coronavirus.

Según informa la telecadena local A Haber, él se contagió de covid-19 en noviembre de 2020 y desde aquel entonces no ha resultado negativo en ningún test.

«Estoy constantemente positivo. Los médicos dicen que mi sistema inmunológico está bajo porque tengo leucemia y me mantienen con vida durante 14 meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil. Es un proceso difícil para los que están en el hospital, así como para nosotros. Llevo catorce meses en cuarentena«, comentó al medio consternado.

Los especialistas explican que el paciente que no tiene síntomas, pero que los restos de la enfermedad persisten. Incluso su esposa y su hijo lo visitan ocasionalmente y al realizarse el test nunca dan positivo.

Sin embargo, Kayasan lamenta no poder ver en persona a su nieto, con el que solo se comunica a través de un cristal protector o por videoconferencia. «No puedo abrazar a mi familia. No puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida«, aseguró.

Finalmente, el hombre instó a que las personas se vacunen contra el coronavirus. «Si tuviera la oportunidad, iría a vacunarme hoy», concluye.