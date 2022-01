Hombre recibió al menos ocho dosis de la vacuna contra el covid-19

En Nueva Dehli, capital de India, un hombre de 65 años habría recibido al menos ocho dosis de la vacuna contra el covid-19, según los registros de las autoridades sanitarias.

No obstante, el sujeto, identificado como Brahmdeo Mandal, aseguró que recibió once dosis. También aseguró que estas le habrían servido para deshacerse de algunos dolores que lo aquejaban y que, hasta el momento, no ha tenido efectos adversos.

El adulto mayor fue descubierto cuando se proponía recibir la doceava dosis, de acuerdo al registro que lleva Brahmdeo. Por ello, se realizó una investigación para conocer como el hombre pudo recibir tantas veces el fármaco.

Las autoridades sanitarias descubrieron que el hombre logró recibir dos dosis en un lapso de media hora el mismo día y cada aplicación se registró en el sistema. Además, que habría viajado al menos a dos distritos con diferentes documentos registrados en estos sitios para recibir las otras dosis.

Según detalla la BBC, el insólito hecho se debería a dos motivos: una falla en el portal o una negligencia de las personas que laboran en los centros de vacunación.

La vacunación contra el covid-19 en la India, que comenzó hace casi un año, es voluntaria. En este proceso se administran dos vacunas fabricadas localmente, Covishield y Covaxin; los fármacos de dos dosis tienen un intervalo de 12 a 16 semasnas y de 4 a 6 semanas, respectivamente.