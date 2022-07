Un reo en Texas pide que se retrase su ejecución para donar un riñón

Un reo en una prisión en Texas pidió que su muerte por inyección letal, prevista para el 13 de julio, se retrase para poder donar un riñón.

Los abogados de Ramiro Gonzales pidieron el miércoles al gobernador Greg Abbott en una carta que retrase la ejecución por un mes para que su cliente pueda ser considerado un donante vivo «para alguien que necesita urgentemente un trasplante de riñón».

A Gonzales, de 39 años, le condenaron a la pena capital por el asesinato de Bridget Townsend, de 18 años, el 15 de enero del 2001, señala este sábado el diario New York Post.

De acuerdo con las autoridades, Gonzales, que también tenía 18 años para esa fecha, secuestró y agredió sexualmente a Townsend antes de dispararle. Gonzales está en prisión desde 2006.

Indica además el Post que los abogados Thea Posel y Raoul Schonem señalaron al gobernador Abbott que un equipo de trasplantes de la Universidad de Texas encontró que el reo era un «candidato excelente» para la donación debido a su raro tipo de sangre.

«Prácticamente todo lo que queda es la cirugía para extirpar el riñón de Ramiro», proceso que tomará un mes, indicaron los abogados a Abbott.

Texas — #RamiroGonzales, who's scheduled to be executed in a week and three days in #Huntsville, #Texas, has asked to be granted a 30 day reprieve from Governor @GovAbbott so that he can donate his kidney. Gonzales wants to donate his kidney to a congregant at a synagogue in…