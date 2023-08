Por Patricia Armijo B. |

En los últimos días se abrió un debate en redes sociales en torno a dos mujeres visibles en la campaña electoral de Ecuador. Se trata de Luisa González, candidata a la Presidencia, y Lavinia Valbonesi, esposa del también candidato Daniel Noboa.

Lamentablemente, la discusión no se ha centrado en sus habilidades profesionales o el trabajo que como Presidenta o Primera Dama realizarían. Por el contrario, los comentarios han sido para comparar su aspecto físico.

«Lavinia es muchísimo más bonita«, cita un usuario en X (antes Twitter). Así es como se activó una campaña con una imagen que compara a las dos mujeres. En ella hay una foto de cada una: Valbonesi aparece en traje de baño y González con ropa deportiva. Los comentarios son variados y han sido direccionados a opinar sobre sus cuerpos.

«Ganó mi criolla bonita«, dijo un usuario para referirse a la presidenciable González. En la publicación hay más de 200 comentarios entre los que se hace referencia a los atributos físicos de las mujeres.

A diferencia de Luisa González, Lavinia Valbonesi no participa en al contienda electoral. Ella sería la Primera Dama, en caso de que Noboa gane la Presidencia. Pero ese cargo no existe en la Constitución ecuatoriana y no es sujeto de remuneración alguna.

¿Qué es la violencia política de género?

La violencia política de género es la que se aplica «directa o indirectamente, en contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia». Así lo establece el Código de la Democracia en su artículo 280.

De acuerdo con el último reporte de la Corporación Participación Ciudadana, solo en X (Twitter) se han identificado 14 676 mensajes violentos contra mujeres políticas y que desempeñan cargos relevantes. El monitoreo abarca datos del 1 de diciembre de 2019 al 31 de julio de 2023.

El seguimiento se aplicó en las cuentas de 36 mujeres, incluidas funcionarias, periodistas e integrantes de la sociedad civil. Y a partir de diciembre de 2022, el número de cuentas seguidas aumentó a 61. El estudio revela que las mujeres fueron víctimas de violencia a través de «memes», imágenes, expresiones y frases.

De acuerdo con el Código de la Democracia, este tipo de violencia tiene como objetivo «acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo». Y también puede ser usada para «inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades».

De acuerdo con Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, estos ataques desincentivan la participación de las mujeres en el ámbito político. Incurrir en actos de violencia política de género configura una infracción muy grave. La sanción consta en el artículo 279 del Código de la Democracia.

La pena por esta falta incluye una multa que va de 21 a 70 Salarios Básicos Unificados (SBU). También incluye la destitución y/o suspensión de derechos de participación por dos a cuatro años. Además, en el proceso de juzgamiento de estas infracciones no se admite ningún fuero.

Primera sentencia en Ecuador

En época electoral, este tipo de violencia aumenta en redes sociales. La primera sentencia para este tipo de infracciones se emitió en mayo de 2023 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En ese caso, Alejandro Rodas fue sentenciado por un tuit contra la excandidata a alcaldesa de Quito, Jéssica Jaramillo. En el mensaje compartido en redes sociales, Rodas aludió al cuerpo de Jaramillo criticándola por su peso.

«Mi abuela decía: ’los ojos, son el espejo del alma’. No diré más su señoría… Psdta: Pasadota de peso la man», escribió en su cuenta el entonces candidato a concejal de la capital por el movimiento indígena Pachakutik.

El 28 de abril, el TCE emitió la sentencia a favor de Jaramillo, pero Rodas apeló esa decisión. Y el 30 de mayo el Tribunal le negó ese recurso y, con ello, quedó ejecutoriada la sentencia de primera instancia. La sanción para el excandidato es una multa de 8 925 dólares.

Además, el Tribunal le retiró los derechos políticos a Rodas por dos años. Para Jaramillo, esta sentencia es un precedente para las mujeres que hacen política en Ecuador. «Nunca más nos agredan por ser mujeres políticas», dijo en sus redes sociales cuando se emitió el fallo a su favor.

