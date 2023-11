Venezuela presenta a sus convocados para enfrentar a Ecuador y Perú

La ausencia del delantero Josef Martínez, y la convocatoria de Salomón Rondón, Eduard Bello, Yeferson Soteldo y Darwin Machís, del Valladolid, destacan en la convocatoria del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista para los próximos partidos de la selección de Venezuela, ante Ecuador y Perú, en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

El ausente Martínez vive un momento particular en su carrera, pues el Inter Miami no le renovó contrato para la siguiente temporada. Al delantero, de 30 años ya le fue comunicado que su contrato, que vence el 31 de diciembre, no le será renovado para 2024.

El seleccionador Batista convocó a 27 jugadores para afrontar las jornadas quinta y sexta de las eliminatorias, que se jugarán el 16 y el 21 de noviembre contra Ecuador y Perú, respectivamente.

En la lista están confirmados Bello, Soteldo y Machís los goleadores que en la jornada pasada pusieron a celebrar a Venezuela.

Además, también ha sido llamado el capitán Rondón, que en el partido ante Chile anotó el segundo gol del partido y el 41 con la Vinotinto, lo que lo consagró como máximo goleador de la selección. (EFE)

27 convocados:

Porteros:

Joel Graterol (Panetolikos-GRE)

Alain Baroja (Caracas)

Rafael Romo (Universidad Católica-ECU).

Defensas:

Alexánder González (Caracas),

Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP)

Yordan Osorio (Parma Calcio-ITA)

Nahuel Ferraresi (São Paulo-BRA)

Wilker Ángel (Sociedad Deportiva-ECU)

Christian Makoun (New England Revolution-USA)

Luis Mago (Banfield-ARG)

Miguel Navarro (Chicago Fire-USA)

Roberto Rosales (Sport Recife-BRA).

Mediocampistas:

Tomás Rincón (Sampdoria-ITA)

José Martínez (Philadelphia Union-USA)

Junior Moreno (Cincinnati-USA)

Yangel Herrera (Girona-ESP)

Cristian Cásseres Jr (Toulouse-FRA)

Edson Castillo (Kaizer Chiefs-SA)

Jefferson Savarino (Realt Salt Lake-USA)

Samuel Sosa (Emelec-ECU)

Rómulo Otero (Aucas-ECU)

Eduard Bello (Mazatlán-MEX)

Yeferson Soteldo (Santos-BRA)

Darwin Machís (Real Valladolid-ESP).

Delanteros:

Salomón Rondón (River Plate-ARG)

Eric Ramírez (Atlético Nacional-COL)

Sergio Córdova (Alanyaspor-TUR).

