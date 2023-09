El verano de 2023 fue el más caluroso registrado por la NASA desde 1880

Este verano fue el más caluroso desde que comenzaron los registros globales en 1880, según científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la Administración Nacional estadounidense de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En junio, julio y agosto se registraron temperaturas 0,23 grados Celsius (0,41 grados Fahrenheit) más cálidas que cualquier otro verano registrado por la NASA, y 1,2 grados Celsius (2,1 Fahrenheit) más cálidas que la temperatura promedio de los veranos entre 1951 y 1980. Y sólo agosto fue 1,2 grados Celsius (2,2 Fahrenheit) más cálido que el promedio.

Este récord, señala la NASA, se produce cuando «un calor excepcional» azotó gran parte del mundo y se registraron tragedias naturales como los incendios forestales de Canadá y Hawái; olas de calor «abrasadoras» en América del Sur, Japón, Europa y Estados Unidos, y lluvias intensas en Italia, Grecia, Estados Unidos y Europa Central.

«El verano más cálido de lo habitual en 2023 continúa una tendencia de calentamiento a largo plazo, impulsada principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre», afirmó la NASA en un comunicado.

Asimismo, los fenómenos naturales de El Niño en el Pacífico «bombean calor adicional» a la atmósfera y a menudo «se correlacionan con los años más cálidos registrados».

Según el científico climático y oceanógrafo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Josh Willis, «con el calentamiento de fondo y las olas de calor marinas que nos han estado acechando durante décadas, El Niño nos impulsó por encima del límite para establecer todo tipo de récords».

«Las olas de calor que experimentamos ahora son más largas, más calientes y más duras. La atmósfera también puede contener más agua ahora; y cuando hace calor y humedad, al cuerpo humano le resulta aún más difícil regular su temperatura», explicó.

Summer 2023 was the hottest summer in NASA’s record, continuing a trend of long-term warming caused by human activity.



All three summer months broke heat records: https://t.co/fAbXthgoP4 pic.twitter.com/AHewVuIMse