La vicepresidenta Verónica Abad confirma que EE.UU. retiró su visa

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, confirmó este jueves 16 de mayo del 2024 que Estados Unidos retiró su visa. Asegura que con esta información, el Gobierno busca crear pánico y dañar su imagen ante los ecuatorianos.

«Es real. Quieren ocasionar pánico a la gente. Tengo una carta del Consulado de Guayaquil sin especificar las razones«, afirmó la mandataria en una entrevista para el diario La Hora, donde tacho al Gobierno de totalitario.

Abad indicó que están relacionando el retiro de la visa con un presunto tráfico de influencias en el que se involucra a su hijo, Francisco Barreiro. Sin embargo, la vicepresidenta lo descarta pues en el documento no se han especificado las razones y, en su momento, pedirá una explicación.

No obstante, dijo que por el momento no es de su interés este tema y lo que debería preocupar a Ecuador es «en manos de quien estamos«, haciendo referencia a las últimas acciones del Gobierno de Daniel Noboa.

«Todo tiene que ser probado, no creo que salga de la nada. Es algo que al momento no me preocupa, más me inquieta el riesgo de cada día de atacar a la voluntad a los ecuatorianos y el dolor que vamos a causar«, agregó Abad.

‘No les importa el Ecuador’

La Segunda Mandataria aseguró que al Gobierno de Daniel Noboa no «le importa el Ecuador» y solo están «jugando con sus intereses«. Por ello, Abad calificó de un atropello las acciones que se realizan en su contra para intentar destituirla.

«Estas arbitrariedades sin cumplir la ley nos da a entender lo que se procura. Hay intereses personales y privados que sin duda circulan en un grupo de amigos para favorecer. Crean monopolios que él mismo (Daniel Noboa) dice que no está de acuerdo, pero lo está haciendo», aseveró la vicepresidenta.

Asimismo, dijo que el Gobierno se está en caminando a ser totalitario y busca que «nadie se inmiscuya en los proyectos que no van acorde» a sus intereses.

En este sentido, Abad aseguró que es absurdo el mecanismo con que se quieren evaluar su funciones en Israel, pues no puede actuar ante la crisis de una guerra entre dos países, que no son el suyo. Enfatizó que pese a ello han tratado de cumplir su función y «por eso se les hace tan difícil buscar una pequeña falla«.

También, reveló que desde el círculo del Gobierno se le ha enviado mensajes para que renuncie. Adab detalló que estos pedidos no se han realizado directamente por el Presidente y solo buscan provocar escándalos.

«Como lo hacen siempre, nunca frontales siempre escondiéndose para provocar escándalos y ruidos y mantener al pueblo ecuatoriano en una zozobra. Me parece muy indigno por parte de ellos manejar de esa manera la opinión pública y no con la verdad, legalidad, los tiempos, la transparencia que los ecuatorianos merecemos», agregó la mandataria.

¿Reemplazará a Noboa durante la campaña presidencial?

Al referirse a la campaña de las elecciones presidenciales del 2025, Abad dijo que ella solo buscará que se consolide el orden constitucional. Por lo cual hizo un llamado a la opinión pública, autoridades de control y a la población para que se observe y fiscalice esto hechos.

“La democracia de Ecuador parece que no existiera. Parece que todo está confabulado para seguir manteniendo al Gobierno abusador ante un pueblo que necesita y tiene sed de justicia, paz y prosperidad”, sentenció la vicepresidenta.

‘¿El Presidente o el Gobierno están sobre la ley?’

Abad manifestó que la denuncia por infracción electoral en su contra, impulsada por el consejero Juan Esteban Guarderas, «cae en la ridiculez«. De igual forma cuestionó que este proceso no se aplique para Daniel Noboa cuando cuenta con pruebas fehacientes.

«Es grave. Al señor Guarderas lo han visto entrando constantemente en el Presidencia«, reveló, al criticar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solo se haya creado para ser usado políticamente.

No obstante, la mandataria confirmó que se defenderá con el apoyo de un equipo de voluntarios ecuatorianos, que se han unido para hacer frente a la injusticia. «No crean que estoy sola. Llegue a la Vicepresidencia aportando con las organizaciones sociales y estoy segura que los ecuatorianos podrán ver esa justicia que tanto nos falta«, sentenció.

