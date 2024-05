Guarderas señala a Verónica Abad por infracción electoral; ¿y a Daniel Noboa?

Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), denunciará, la tarde de este 16 de mayo del 2024, ante el Tribunal Contencioso Electoral a la vicepresidenta Verónica Abad, por una presunta infracción electoral. La falta se habría cometido durante las elecciones seccionales del 2023, en la que ella participó por la Alcaldía de Cuenca.

Guarderas señala a la vicepresidenta Abad, al excandidato a la Prefectura de Pichincha Guillermo Churuchumbi y al excandidato a la Prefectura de Tungurahua Francisco Suárez Abril.

Guarderas asegura que los tres hicieron campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue del 3 de enero al 2 de febrero del 2023. El Consejero señaló que ha recopilado videos en redes sociales en donde se evidenciaría que las tres personas hicieron campaña electoral de forma anticipada.

Además, dijo que esos videos fueron sometidos a pericias de audio y video para verificar la imagen y la voz de Abad y los otros dos excandidatos. Además, comprobar que las imágenes no hayan sido modificadas.

Según el funcionario, las tres denuncias tienen como objetivo “sentar precedentes” y “adecentar” la política ecuatoriana. Para Guarderas, las tres personas infringieron el artículo 178 del Código de la Democracia.

Anteriormente, el Consejero del Cpccs denunció al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien tuvo que ofrecer disculpas públicas y pagar una multa de 9 000 dólares por hacer campaña por la presidenciable del correísmo, Luisa González.

Por su parte, Abad rechazó las acusaciones de Guarderas y dijo que en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice este procedimiento también debería juzgar al presidente Daniel Noboa, pues es su binomio.

En las elecciones anticipadas de 2023, Abad también fue elegida como vicepresidenta con su binomio Daniel Noboa. Luego se dio la ruptura entre ambos y su designación como embajadora por la paz en Israel.

¿Noboa también cometió una infracción electoral?

¿Por qué no hace lo mismo con el presidente Daniel Noboa, porque bajo la argumentación que usted expone él habría cometido la misma violación a la norma? Esa fue la pregunta que el periodista Lenin Artieda le hizo a Juan Guarderas, durante una entrevista en Ecuavisa, sobre la denuncia que presentará contra Abad.

El Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña de las elecciones presidenciales anticipadas del 2023 se debía desarrollar del 13 de julio al 17 de agosto del año pasado.

Sin embargo, en redes sociales aparecen videos y fotos del hoy presidente Daniel Noboa y su binomio Verónica Abad haciendo campaña electoral antes de que inicie oficialmente ese periodo.

Por ejemplo, hay imágenes que datan del 28 de junio del 2023 y del 5, 6 y 9 de julio pasado, en donde se ve a Noboa y Abad en recorridos de campaña y en actividades con presencia masiva de personas.

«¿Eso no le parece, abogado Guarderas, igual de grave. Digno de una demanda para la erradicación de la trampa en la política?» le increpa Artieda al Consejero.

Guarderas le responde: «Sí, por supuesto«. Luego, el periodista le dice: «¿Lo va a incluir entonces en la demanda (a Daniel Noboa)? Y el funcionario le responde: «Todos hicieron precampaña. Yo no soy el Consejo Nacional Electoral, a mi no me compete enjuiciarles a todos«.

«¿Pero por qué selecciona unos casos y otros no, si las evidencias están ahí?, le cuestiona el comunicador. A lo que Guarderas responde: «Yo he priorizado tres criterios a la hora de definir los perfiles que voy a enjuiciar. Y los tres criterios podrían aplicarse a Daniel Noboa«.

