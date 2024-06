La vicepresidenta Verónica Abad cree que la Asambleas Nacional y la Corte Constitucional deben pronunciarse sobre la sucesión presidencial cuando Daniel Noboa participe en la campaña para las elecciones 2025.

Este 4 de junio de 2024, Abad habló en Ecuavisa sobre la posibilidad de asumir el poder. Ve con buenos ojos el pedido de la legisladora correísta, Paola Cabezas, respecto a que el Pleno exhorte a Noboa a “respetar la Constitución y la Ley respecto al encargo de la Presidencia en una eventual candidatura presidencial”.

Ese pedido fue enviado por Cabezas con fecha 3 de junio a su compañera de bancada y presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, Rosa Mayorga. El escrito plantea que se mocione la inclusión de ese punto en un orden del día de la sesión del Pleno.

Abad reaccionó a ese pedido y dijo: “Paola Cabeza tiene la razón en pedir que se haga en orden lo que se debe hacer”. Pero, ante la pregunta sobre si eso evidencia un acercamiento con el correísmo, solo respondió que tiene nexos con las personas que aman los valores que ella ama; así como será adversa a toda violencia.

La Vicepresidenta insistió en que no hay otro camino para la sucesión sino el que ella asuma la Presidencia. Por eso señaló que otra entidad que debería pronunciarse es la Corte Constitucional ya que se intenta violentar la Constitución.

¿Qué haría Abad en caso de asumir el cargo?

Abad cuestionó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) adoptado por Noboa. Dijo que, “en nuestro plan” eso no estaba contemplado porque no era el momento adecuado. Sim embargo no aseguró que revisaría la medida sino planteó el abrir igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos.

También cuestionó la justicia del país y a la Fiscalía. Habló sobre esto ante la pregunta sobre si consideraría entregar el indulto al expresidente Rafael Correa, quien fue sentenciado por cohecho.

“No se trata del expresidente Correa, Lasso o Moreno. Se trata de que funcione la justicia para todos. Mi hijo ha sido sometido a la barbarie de esta justicia”, dijo Abad.

