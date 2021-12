Vicente Albornoz analiza la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico

El analista económico Vicente Albornoz comentó sobre las observaciones de la Asamblea Nacional a la proforma presupuestaria del Gobierno.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Albornoz también habló sobre el intento de bloqueo a la Ley de Desarrollo Económico.

Al respecto, el analista indicó que es «evidente que la Asamblea, en el fondo, estuvo de acuerdo con que la ley pase por el Ministerio de la Ley».

«Lo que dijo Llori es que no se aprobó la negación, no aprobamos la aprobación, no hemos aprobado la modificación. No hemos aprobado nada, por lo tanto clausuro la sesión. Esa era la frase que necesitaba el presidente para decir: por lo tanto, la Ley entra por el Ministerio de la Ley», explica Vicente Albornoz.

Y recuerda que «nadie aplicó ningún truco para trabar la aprobación de la Ley. Nadie pidió reconsideración de la votación, ni reconsideración de la reconsideración. Nadie salió en medio de la votación a acusar al otro movimiento de complicidad, nada de nada».

Por ello, considera que «los diputados estaban conscientes que esta Ley, con todo lo antipática que es, era necesaria. Por ello, tuvieron una actitud con la pasividad necesaria para que pase; pero con el show necesario para simular que estaban en contra», resalta Vicente Albornoz.

Cambios en reforma tributaria

El analista Vicente Albornoz explica que, si bien habrá un sector que deberá pagar más impuesto, tampoco se verá muy afectado.

«El bolsillo, como todo mundo sabe, es el órgano más delicado del ser humano, donde más nos duele que nos golpeen. Vamos a pagar más impuestos y eso es antipático, eso es indiscutible», explica.

Pero recuerda que hasta hace poco la mayor preocupación era saber qué pasaría con la dolarización. Y, actualmente, «hay una política económica más sensata, un estado financiado ya ni nos acordamos que alguna vez veíamos débil a la dolarización. Ahora damos por hecho que el sistema va a durar y eso es bueno. Ya podemos hacer inversiones a largo plazo, entre otras», resalta.

«Con un país bien financiado se abren muchas oportunidades que no existen cuando el país no está bien financiado. Esa apertura de oportunidades y tranquilidad de que el sistema no va a colapsar cuesta. Cuesta una reforma tributaria», afirma.

Y resalta que la reforma lo que hace es «devolvernos la tranquilidad de que el sistema aguanta y eso vale oro».

También en Los Desayunos: