Víctimas mortales tras deslizamiento de tierra en Alausí ascienden a 53

La Fiscalía General del Estado informó este sábado 6 de mayo del 2023 que al concluir las labores de búsqueda del 5 de mayo, en el lugar del deslizamiento en Alausí, se halló un nuevo cuerpo. Hoy fue identificado como José C. y entregado a sus familiares. Hasta el momento el número de fallecidos es de 53.

Durante los últimos tres días la Fiscalía ha informado el hallazgo de tres cuerpos pertenecientes a Geovany C., Walter C., y José C., el último encontrado tras la culminación de labores de búsqueda de este sábado.

El 26 de abril se cumplió un mes del deslizamiento de tierra en Alausí. Familiares de las víctimas construyeron un altar al pie de la zona cero. Allí se reunieron y guardaron silencio en conmemoración de los fallecidos.

Lea también:

Según las autoridades son más de 30 personas que aún permanecen bajo los escombros. Hay 581 personas que resultaron afectadas por el deslave y 1 034 que están damnificadas.

El invierno también ha dificultado la búsqueda de los cuerpos, pues hasta el mediodía las máquinas no ingresaron, pues las lluvias registradas la noche anterior dejaron la tierra muy blanda, convirtiéndose en un peligro inminente.

También en Teleamazonas