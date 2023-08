Víctor Manuelle fue sentenciado en la gala 34 de Yo Me Llamo

Las emociones no terminan en Yo Me Llamo y la competencia cada vez es más fuerte. En la gala 34, del martes 1 de agosto del 2023, siete participantes salieron al escenario del mejor programa concurso del Ecuador.

La noche se encendió desde el inicio al ritmo de Wisin & Yandel, quienes interpretaron ‘Abusadora’. Los participantes bailaron y cantaron de principio a fin. “Me encanta cómo se preocupan por su vestuario, son dueños del escenario. Están haciendo un lindo trabajo y por eso les quiero felicitar”, les dijo Pamela Cortés.

Luego llegó el turno de la música del recuerdo con el trío Los Panchos, ellos interpretaron el éxito musical ‘Flor de azalea’. Y aunque los tres integrantes del jurado destacaron su presentación, Pamela les dijo que “por primera vez, uno de los tres no armonizó”.

El tercer participante fue Víctor Manuelle. Con el tema ‘Por ella’ devolvió el movimiento a la noche, al punto que Pamela bailó en el escenario de Yo Me Llamo. Sin embargo, esto no lo libró de las observaciones que le hizo el jurado. “Hoy la afinación no estuvo bien y en este momento de la competencia, tan avanzada, tenemos que ajustar eso”, le dijo Axel.

El romanticismo no se podía quedar atrás y Luis Miguel fue el encargado de llevarlo al escenario con su tema ‘La incondicional’, pero los nervios no le ayudaron. “Me está costando mucho”, dijo el participante, luego de que Pamela le cuestionara sobre sus dudas, nervios y ansiedad.

El quinto participante de la noche fue Enrique Bunbury, quien con el tema ‘Aunque no sea conmigo’ se llevó la atención de todo el jurado. La única recomendación por parte de Erika Vélez fue que deje fluir sus movimientos.

Los ánimos continuaron calmados con la elegante Isabel Pantoja. Ella interpretó ‘Pensando en ti’. La única observación que Pamela le hizo es que no pierda la armonía entre sus movimientos y el timbre de su voz. No obstante, los jueces coincidieron en que su presentación fue fantástica.

La gala 34 finalizó con un toque de bachata gracias a Romeo Santos y su tema ‘Mi corazoncito’. Aunque el jurado le pidió que trabaje un poco más en la afinación, también le felicitaron por su baile.

Al finalizar las presentaciones, el jurado tuvo la difícil tarea de deliberar para elegir la mejor presentación de la noche, que fue la de Wisin & Yandel. Pero también tuvieron que enviar a sentencia a Víctor Manuelle, quien dijo que respeta la decisión.

El imitador se suma a la lista de sentenciados en la que ya se encuentran Danna Paola, Emmanuel, Juanita Burbano, Joy y David Bisbal. ¿Quién continuará en competencia?

