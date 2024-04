«No use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima«, el escritor y catedrático argentino, Santiago Clemente, cuestionó el uso de los desaparecidos en la dictadura Argentina y el movimiento de las Abuelas de la Plaza de Mayo, en favor de Jorge Glas por parte de la asambleísta, Esther Cuesta.

«Jorge Glas no está desaparecido ni muerto«, señaló el escritor, quien reconoció que él sí tiene dos tíos desaparecidos por la dictadura argentina en aquella época.

En enérgica declaración en su cuenta de X este 11 de abril, Santiago Clemente, pidió a Cuesta «que no use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima«.

Esther Cuesta, actual asambleísta de la Revolución Ciudadana, compartió la tarde de este jueves, 11 de abril de 2024, un video con un pañuelo en su cabeza, similar al atuendo usado por las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, donde señalaba que iniciaba una «protesta pacífica» a favor de Jorge Glas.

«Yo lo hago por mi compañero Jorge Glas y el genocidio en Gaza» indicaba Cuesta en el video.

También, sobre este reclamo del argentino, la periodista y amiga del escritor, Blanca Moncada, compartió en su cuenta de X, una conversación con él sobre el video.

Santiago Clemente indicó que Cuesta, “está comparando a un político investigado por corrupción con personas que fueron torturadas y desparecidas por hacer cosas que iban desde la militancia política, social y sindical hasta figurar en una agenda de teléfono”.

Además, sostuvo que sus tíos “hacían ollas populares, aplicaban vacunas en las villas” y pidió que la asambleísta “le baje al drama”.

Tengo dos tíos desaparecidos. Al margen de la discusión sobre la inocencia o culpabilidad de su esposo y el proceder del gobierno de Ecuador, le agradecería que no use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima. Jorge Glas no está desaparecido ni muerto. https://t.co/qrUzgGrNMz