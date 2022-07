Vince McMahon, fundador y el directivo más reconocidos de la WWE, anunció oficialemente su retiro. A sus 77 años, McMahon ya no será presidente de la franquicia de lucha libre más importante del mundo. Su despedida la detalla en un comunicado de prensa para los fanáticos.

“A lo largo de los años, ha sido un privilegio ayudar a que la WWE pueda brindarles alegría, inspirarlos, emocionarlos, sorprenderlos y siempre entretenerlos”, apuntó McMahon. “Me gustaría agradecer a mi familia por contribuir poderosamente a nuestro éxito y también me gustaría agradecer a todas nuestras superestrellas y empleados pasados y presentes por su dedicación y pasión por nuestra marca”, recalcó el magnate.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful