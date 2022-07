Viruela símica podría ser declarada una emergencia mundial

Un comité de emergencia formado por expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra hoy una reunión a puerta cerrada para debatir si se declara una emergencia internacional por el brote de viruela del mono, con unos 14.000 casos declarados ya en más de 70 países en los últimos cuatro meses.

The International Health Regulations Emergency Committee on the multi-country #monkeypox outbreak reconvenes today, for the 2nd time since its first meeting in June.



