El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, afirmó que el país dialoga con Reino Unido sobre diferentes temas, entre ellos los visados.

Este tema surge a propósito de la reciente aprobación de turismo sin visa para colombianos y peruanos que quieran ir a Reino Unido.

Holguín mantuvo el martes una conversación con el secretario de Estado de Reino Unido para las Américas, Jesse Norman. Ahí también comentó sobre la coordinación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros temas.

Fantastic to meet with @juancaholguin today to discuss the UK/Ecuador relationship which continues to go from strength to strength. https://t.co/X7tIaWov9a