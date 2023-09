«Yo no soy un juez controlable. El Consejo de la Judicatura pretende que su agenda se matice en actuaciones irregulares a la ley, pero conmigo no encuentran esa cabida», señaló Walter Macías, juez destituido de la Corte Nacional de Justicia sobre las razones de las acciones en su contra.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 11 de septiembre, Macías responsabilizó de la situación al presidente de la Judicatira, Wilman Terán, y al vocal Xavier Muñóz. Además, señaló que estas decisiones tiene como objetivo apoyarse en cuestiones administrativas para que emblemáticos casos de corrupción queden en la impunidad.

El juez destituido espera que la acción de protección sea aceptada porque con ella se reconocerá la violación de los derechos constitucionales y la independencia judicial. No obstante, en caso de no obtener un fallo a su favor dice que apelará e incluso no descarta acudir a organismos internacionales.

También pidió a la Fiscalía General del Estado mantenerse vigilante a la actuación de vocales pues se estaría planificando otras acciones para destituirlo si fallan a su favor. Macías también espera que con la nueva Asamblea Nacional se pueda cesar y destituir a los vocales por estos fallos.

