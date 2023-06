Walter Spurrier: La incertidumbre política nos pasa una factura económica

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 8 de junio del 2023, Walter Spurrier, analista económico, habló sobre la actual crisis económica del Ecuador y qué escenario se espera ahora con las elecciones exprés. También se refirió a la consulta popular por la explotación del Yasuní y los decretos ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso.

Spurrier dijo que la aplicación de la muerte cruzada y las elecciones exprés le pasan una factura económica muy alta al país. Según el economista, el mayor problema es el tiempo. En el caso del presidente Lasso, le quedan menos de cinco meses para gobernar, mientras que el Presidente entrante tendrá solo un año en el poder.

Esos periodos de tiempo, explicó el analista, no son suficientes para tomar las decisiones o aplicar las medidas económicas que el país necesita. Además, «no hay una continuidad para atender los problemas de fondo que tiene el país», explicó Spurrier. Según el economista, «gobiernos que duran tan poco no pueden tener políticas de largo aliento».

Pero no solo eso. «La incertidumbre política nos pasa una factura económica«, aseguró el economista. La falta de continuidad y la inestabilidad política que vive el país también influyen en los inversionistas y organizaciones externas. Según Spurrier, habrá dificultades para obtener créditos externos y los inversionistas reflexionarán mucho antes de pensar en hacer negocios en Ecuador.

Consulta popular

En la entrevista, Walter Spurrier también se refirió a la consulta popular por el Yasuní, por la que los ecuatorianos deberán votar en agosto. Sobre ello, el economista dijo que «es un descalabro» porque significaría una considerable baja en la producción petrolera.

Si la consulta llega a aprobarse y la ciudadanía vota por mantener el crudo del Yasuní ITT bajo el suelo, las consecuencias económicas serían graves, dice Spurrier. El analista económico dijo que «va a ser desastroso debido a los distintos problemas que hemos tenido en el sector petrolero».

Según Spurrier, los electores «no se dan cuenta que decir no quiero que haya producción petrolera en el Yasuní, tiene un impacto muy fuerte en su nivel de vida». El analista dijo que esto se debe a que no entrarán suficientes divisas al país por la venta de petróleo.

Al ser cuestionado sobre cómo se puede resolver el déficit que podría causar la baja en la producción, Spurrier dio tres opciones que se podría considerar. Una, es la eliminación de subsidios a la gasolina, otra es el aumento del IVA en tres puntos, y otra es el uso de pagarés para hacer ciertos pagos en el sector público.

Decretos ley

Walter Spurrier habló también sobre los decretos ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso en materia económica y que ahora se analizan en la Corte Constitucional. El economista dijo que «siempre se dijo que lo positivo que tendría la muerte cruzada era que Lasso podría gobernar por decretos leyes que le van a permitir afinar la legislación económica del país y hacerlas mas funcionales».

Lo de las zonas francas, dijo Spurrier, «es algo que se propone para mejorar una legislación que no atrae inversiones». Mientras que «la reforma tributaria busca dar marcha atrás en algo que se consideró que afectó a la población». Por eso, opinó Spurrier, la Corte Constitucional debería dar paso a estos decretos ley.

Más detalles en el siguiente video:

También en Teleamazonas: