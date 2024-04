Alex Palacios, exdirector Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, aseguró que el expresidente Rafael Correa se comunicaba con el expresidente de la Judicatura y exjuez nacional, Wilman Terán, a través de la aplicación Wire.

El exdirector dijo que él fue testigo de la reunión que mantuvieron Terán con Correa, a través de esa plataforma de mensajería instantánea y llamadas, en un hotel de Guayaquil. En esa reunión también estuvo presente el exvocal Xavier Muñoz.

Palacios escuchó que, por llamada, hablaban de un recurso de revisión a favor de Correa. «Escuché que ellos se iban a encargar de hacer todas las gestiones para dar cumplimiento a un recurso de revisión dentro del caso Sobornos. El exmandatario tienen una sentencia ejecutoriada de ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos.

«Yo escuché y fui testigo presencial de esa conversación y para silenciarme y que no diga nada de lo que vi y escuché me asignaron como Director de Asesoría Jurídica de la Judicatura«, señaló Palacios.

Estos detalles los dio a conocer durante su testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial, la tarde de este 10 de abril de 2024. La diligencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

En este caso, están procesados Wilman Terán, los exvocales de la Judicatura Xavier Muñoz y Maribel Barreno, y otras 10 personas por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Gestión de la medida cautelar a favor de Jorge Glas

Palacios recordó que Wilman Terán, cuando era parte de la Corte Nacional, elaboró el fallo de medidas cautelares a favor de Jorge Glas, en 2022. La idea era obtener el voto de los miembros correístas del Consejo de Participación Ciudadana para llegar a la Presidencia de la Judicatura.

«Wilman Terán entrega la medida cautelar a favor del exvicepresidente Jorge Glas, que iba a ser tramitada por Anabel T. para que el juez Emerson Curipallo (procesado en el caso Metástasis), falle a favor de Glas. (…) Esta medida cautelar fue elaborada por Wilman T. […]», detalló Palacios.

El testigo protegido dio detalles al juez nacional, Julio Inga, sobre cómo ocurrió ese hecho. Según Palacios, «el sábado 26 de noviembre de 2022, él (Terán) me realiza una llamada telefónica y me dice: Álex, por favor, venga a mi domicilio. Acudí a su domicilio y me indicó que salíamos de inmediato a la ciudad de Santo Domingo».

«Mientras viajábamos, ocurrió algo bastante importante: notaba su actitud bien intranquila, rara. No sabía qué es lo que sucedía y él llevaba su computadora y un pendrive. Al llegar a Santo Domingo, él (Wilman Terán) me pidió que me estacionara al lado de un carro azul, propiedad de la abogada Anabel T».

«Cuando nos bajamos, pudieron hacer la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas que iba a ser firmada por el abogado Christian P. y, a la vez, iba a ser tramitada por Anabel T. para que el juez Emerson Curipallo falle a favor de Jorge Glas».

Precisamente, dos día después de esa entrega, el entonces juez de la Unidad Penal de Santo Domingo Emerson Curipallo otorgó a Glas ese recurso legal y dispuso su libertad. Al mismo tiempo le ordenó que se presente una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral.

El 28 de noviembre de 2022, el exfuncionario correísta salió de la Cárcel 4 de Quito, donde estaba recluido cumpliendo las condenas del caso Sobornos y Odebrecht.

Palacios también reveló que el objetivo de Terán para elaborar la medida a favor de Glas era para obtener el apoyo del correísmo dentro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para llegar a la Presidencia del Consejo de la Judicatura .

