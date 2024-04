«Nosotros vamos a darte apoyo para que no te hagan juicio político«. Esa oferta le habría hecho elexpresidente Rafael Correa a Xavier Muñoz, entonces vocal del Consejo de la Judicatura. ¿A cambio de qué?

Xavier Muñoz es uno de los tres implicados en el caso Independencia Judicial y este miércoles 10 de abril del 2024 rinde su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, junto a otros dos testigos: Marcela Vaca, exsubdirectora de Control Disciplinario, y Alex Palacios, exdirector Nacional de Asesoría Jurídica y también implicado en el caso Metástasis.

En el caso Independencia Judicial están procesados Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno, y otros cuatro funcionarios por el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias.

Previo a la instalación de la audiencia de este miércoles, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, solicitó fecha y hora para rendir su testimonio anticipado en este caso. Terán es procesado también en el caso Metástasis.

Xavier Muñoz menciona a Lasso y Muentes

Xavier Muñoz, quien cumple prisión en la Cárcel 4 de Quito, llegó a la Corte en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El hombre confirmó que llegó al Consejo de la Judicatura en el gobierno de Lenín Moreno.

Muñoz confirmó que buscó una reunión con Pablo Muentes, entonces exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), para conseguir apoyo político para el cargo. Sin embargo, precisó que el interés del legislador era que llegara Elsie Celi.

Mencionó que mantuvo una reunión con Aparicio Caicedo, asesor del entonces presidente Guillermo Lasso. Muñoz comentó que en la agenda de Lasso estaba la salida de Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia y el regreso de Guadalupe Llori a la Asamblea Nacional. Debido a que Muñoz no aceptó el pedido, el exmandatario le solicitó la renuncia a su cargo, relató.

Muñoz habla de una reunión con Correa en Brasil

Al abrirse un frente con el Gobierno de Guillermo Lasso, Xavier Muñoz dijo que buscó ayuda para evitar un juicio político en la Asamblea Nacional. En ese contexto, reveló que tuvo una conexión con el expresidente Rafael Correa, a través de Rafael Carófilo, hombre de confianza de Vinicio Alvarado, exministro del correísmo.

Xavier Muñoz aseguró que se reunió con Correa el 30 de marzo del 2023 en Sao Paulo, Brasil. Allí, el exmandatario le habría consultado si tenía relación con personas del PSC. En ese encuentro se mencionó a Alembert Vera y Ferdinand Álvarez, quienes le dieron referencias de Muñoz a Correa.

Según Muñoz, en la reunión, el expresidente Correa le habría ofrecido apoyo en la Asamblea Nacional para que no sea enjuiciado políticamente. «Nosotros vamos a darte apoyo para que no te hagan juicio político en la Asamblea Nacional, pero tú tienes que apoyar a Wilman Terán«, le habría ofrecido Rafel Correa.

Xavier Muñoz aseguró que Correa manejaba una agenda, en la cual se incluía suspender a la fiscal general, Diana Salazar, y luego destituirla. Después el objetivo era sacar al Fiscal que lo reemplace. Asimismo, se debía mantener en el cargo a los jueces Byron Guillén y Luis Rivera, quienes tratarían un pedido de revisión en el caso Sobornos, por el cual se encuentran sentenciados Correa, Jorge Glas y otros.

¿De qué se trata el caso Independencia Judicial?

El proceso se inició con una investigación a los más altos funcionarios del Consejo de la Judicatura, el ente que selecciona y controla a los funcionarios judiciales de Ecuador. Por sorteo, el caso llegó al juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes (3 de mayo), Maribel Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.

El 11 de mayo de 2023, tres integrantes del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al juez que los investigaba, y ejecutaron la decisión pese a que no tenían mayoría.

