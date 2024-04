Marcela Vaca, exsubdirectora nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, rindió su testimonio anticipado en el caso Independencial Judicial, este miércoles 10 de abril de 2024, en la Corte Nacional de Justicia.

Ella está procesada en ese caso al igual que el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, los exvocales Xavier Muñoz, Maribel Barreno, y otras 9 personas por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Durante la diligencia, Vaca aseguró que Terán influyó en la sanción disciplinaria impuesta, en 2023, al juez nacional, Walter Macías. Entre lágrimas, Vaca reconoció que el entonces presidente de la Judicatura le obligó a redactar una resolución para suspender a Macías.

«[…] (Wilman Terán.) dispuso que se trabaje en un proyecto de medida preventiva de suspensión y que el proyecto solo se iba a trabajar con la falta disciplinaria 109.1 del Código de la Función Judicial, y solo contra Walter Macíoas, porque era juez ponente de la causa», señaló la exfuncionaria en su testimonio.

Ella se refiere a que Macías era el magistrado ponente en el caso Vocales. En ese proceso están imputados los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, por el presunto delito de tráfico de influencias.

De hecho, en el testimonio anticipado del exdirector de Asesoría Jurídica de la Judicatura, Alex Palacios, se conoció que fue Maribel Barreno quien solicitó que Macías sea destituido de la Corte Nacional.

Según Palacios, cuando Wilman Terán llegó a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, él buscaba tener «la nueva mayoría» en el Pleno de esa entidad, por eso realizó un pacto con los entonces vocales Xavier Muñoz, Maribel Barreno «para controlar la Judicatura«.

La condición de Barreno para que Terán siga teniendo el apoyo del Pleno de la Judicatura era separar de la Corte Nacional al juez Walter Macías. Este tema se trató en una reunión en la casa de Palacios, en marzo de 2023.

A continuación el testimonio anticipado textual de Marcela Vaca:

«Yo fui subdirectora nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023. El 10 de mayo, alrededor de las 16:30, me encontraba en mi oficina, en el piso 7, en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, cuando llegó el asesor del señor presidente Wilman Terán, Santiago C., a solicitarme todos los expedientes que existían de Walter Macías.

Solicité a la secretaria de Control Disciplinario, María José M., que me los facilite. Eran tres expedientes: el primero, la denuncia del señor Esteban Celi (sentenciado en el caso Las Torres) y las otras dos denuncias eran de Maribel Barreno. Se los entregué.

Al instante, bajó otra vez Santiago C. y me indicó que, por disposición de Wilman Terán tenía que acudir al piso 14, para trabajar en un proyecto. Ahí estaba Javier A., quien ocupaba el cargo de resolutor, porque Control Disciplinario está dividido en resolutores y sustanciadores, entonces le solicité a Javier que subamos al piso 14 en compañía de Santiago C.

Llegamos a la oficina de Terán, que queda en el ala A, porque en el ala B funcionan las oficinas de los asesores. De inmediato nos quitaron los celulares. Solo entramos con las computadoras a la oficina de Presidencia. Nos instalamos: mi persona y Javier A. Al otro lado estaba Wilman Terán, en compañía de Santiago C. Ahí había también otros funcionarios de Presidencia.

El Presidente (Wilman T.) dispuso que se trabaje en un proyecto de medida preventiva de suspensión, con base en la denuncia de Esteban Celi, y que el proyecto solo se lo iba a trabajar con la falta disciplinaria 109.1, y solo en contra del servidor Walter Macías. porque era juez ponente de la causa (caso Vocales).

Javier A, estaba redactando el documento, conforme la disposición de Wilman Terán. Eran alrededor de las ocho de la noche cuando se hizo el primer borrador, el mismo que fue corregido y revisado por Terán.

Alrededor de las ocho y treinta de la noche, más o menos, ingresaron los asesores de Maribel Barreno: Jessica Ch. y Milton A. Ahí se hizo una impresión del proyecto. Ellos se llevaron el proyecto y a nosotros nos dejaron ahí. No nos dejaban salir.

Después, Jéssica bajó y se puso también a corregir el proyecto. Estaba Jéssica a mano derecha, Javier A. en la mitad, y yo al lado izquierdo. Estaban tipeando y ella, como maneja Mac, no podía utilizar las computadoras de escritorio.

Estábamos todos tensionados, porque no nos dejaban tener comunicación con nadie. Otra vez vino Terán a revisarlo, entraba Milton A. y (Jéssica) dijo solo falta que mi jefa dé el okey. Alrededor de las 21:20 ya ingresaron otra vez Wilman Terán, Santiago C., Milton A., Jéssica Ch.

Ya cuando dieron el okey de Barreno y Terán, Javier A. lo pasó en su flash memory a mi computadora para cargar el documento, para hacer el memo, con el cual se remite el proyecto de medida preventiva de suspensión al Secretario General.

Casi a las 22:00, se elaboró el Memo C1 (interno) 2023-010761, el cual está suscrito por mi persona y se adjunta el proyecto de borrador de la medida preventiva de suspensión en contra del servidor Walter Macías, conforme lo dispuso Wilman Terán.

Entonces, Santiago C. me pregunta que si ya se envió el documento y le dije: si ya se envió. En ese momento ya nos dejaron salir. A Javier y a mi persona nos entregan los celulares. Bajé a la oficina alrededor de las 22:30.

(…) El 12 de mayo de 2023, alrededor de las 16:30, yo me encontraba en la oficina de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, cuando me viene a ver Edwin José P., uno de los asesores de Wilman Terán, y me dice que necesitaba hablar conmigo.

Le dije que siga a mi oficina. Dijo que no, que vamos a la sala de reuniones que queda más allá de mi oficina, en la sala de reuniones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y me pregunta qué tengo en mi celular. Le dije: ¿qué tengo de qué? Me dice: ¿qué tienes de Walter Macías? No tengo nada, respondí.

Me dice: van a venir a hacer un allanamiento a las 17:00, darás toda la contingencia, y se fue. Entonces, le dije a mi equipo de trabajo, van a venir a hacer un allanamiento, daremos todas las facilidades. Yo me encontraba en mi oficina, cuando a eso de las 17:05 llegó el equipo de Fiscalía y los agentes (de Policia).

Inmeciatamente ingresaron a mi oficina. Estaban molestos, porque les habían a pagado los ascensores. Luego me enteré que esa disposición de apagar los ascensores había salido de Wilman Terán. Me quitaron mi computadora y mi celular».

