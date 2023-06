Wisin & Yandel no se presentaron en la quinta gala de Yo Me Llamo

Wisin & Yandel no llegaron a los ensayos y tampoco se presentaron en la quinta gala de Yo Me Llamo y a través de un video explicaron sus razones.

“Estamos muy contentos por la oportunidad que nos ha brindado Teleamazonas. Nos sentimos muy afortunados, con ganas de estar allá, pero hay cosas que suceden en la vida y que en el momento uno no está preparado”, dijo el imitador de Yandel.

El participante aseguró que tras el casting viajaron a Colombia. “Me empecé a sentir como en un sueño, le dije a mi papá que estaba sentado a lado mío que me sentía muy mal, me faltaba el aire y no podía respirar y en ese momento me desmaye. Dicen que es el ´Mal de la montaña´. Eso da por los cambios de altura, de presión de los diferentes países”, relató.

Lea también:

Además, dijo que su compañero está bien. Sin embargo, que no pudo tomar un vuelo inmediatamente “porque iba a recaer y, según lo que dice el doctor, es muy delicado. Por eso no hemos podido estar, fue por esa cuestión de salud”.

De acuerdo a las reglas de Yo Me Llamo, si un participante no se presenta va directo a gala de eliminación. “Son las reglas del programa, así que nos vemos mañana”, le dijo Pamela Cortés.

Este jueves 22 de junio de 2023, Yeison Jiménez, Roberto Antonio, Víctor Manuelle, Natalia Lafourcade, Charlie Cardona y Wisin & Yandel se enfrentan en la primera gala de eliminación de Yo Me Llamo. ¿Quién abandonará el programa?

También en Teleamazonas: