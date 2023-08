Wisin & Yandel sorprendieron a más de uno en la gala 38 de Yo Me Llamo de este 7 lunes de agosto de 2023. El dúo dinámico espera que sus esfuerzos los lleven a la siguiente etapa del mejor reality de imitación del Ecuador.

Sentados sobre dos butacas en medio del escenario, Wisin & Yandel comenzaron su presentación de ‘Estoy enamorado‘, con un romanticismo que cautivó al público y al jurado. Además sorprendieron a todos al estar acompañados de sus maestros, quienes cantaron el coro junto a ellos y tocaron las guitarras para darle un toque más profundo a la canción.

La interpretación del tema, además de romántica, fue dinámica. Wisin & Yandel se arriesgaron y jugaron en el escenario, se movieron con soltura y conectaron con el público.

Erika Vélez, Pamela Cortés y Axel quedaron encantados con la presentación del dúo. Erika los felicitó y dijo que «esta vez no les tengo que decir nada, esta vez todo me ha gustado mucho». A diferencia de otras ocasiones, Vélez les aseguró que esta vez no tiene ningún ‘pero’.

Axel también destacó la interpretación de Wisin & Yandel. El juez argentino destacó que le gustó mucho el show que entregaron «con condimentos, con variaciones, con diferentes momentos vocales». Además aseguró que estaba feliz por lo mucho que lograron asombrarlo.

Finalmente, Pamela Cortés dijo que le «sorprendió muchísimo» todos los cambios y matices que Wisin & Yandel incorporaron en la interpretación de esta canción. «Espectacular la propuesta que han traído», les dijo la cantante ecuatoriana. Al final del programa, el dúo demostró que sí se llaman y esperan seguir sorprendiendo al público y al jurado en las próximas galas.

