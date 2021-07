El ciclista belga Wout Van Aert se llevó la victoria en la etapa 11 del Tour de Francia, tras competar los 198.9 kilómetros en 5h17’43».

Van Aert, que en la etapa 10 fue segundo tras disputar el esprint final, demostró que tiene herramientas para disputar los primeros puestos.

En segundo y tercer lugar llegaron Kenny Elissonde y Bauke Mollema, del Trek-Segafredo, a 1’14».

Más atrás en un pequeño grupo llegaron Tadej Pogacar, Rigoberto Urán, Richard Carapaz y Jonas Vingegaard, a 1’38».

De esta manera, el podio en la clasificación general mantiene a Tadej Pogacar como líder, seguido por Rigoberto Urán y Jonas Vingegaard.

🇧🇪@WoutvanAert is the 4th Belgian rider to win the Mont Ventoux stage in @LeTour history.

His average on the way up: 18.1km/h

And on the way down: 66.9km/h

His top speed: 95.1km/h #TDF2021 #TDFdata https://t.co/8Fq1Vo2SAh