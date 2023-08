Xavier Hervas: Hay que regresar la mirada al campo, Ecuador es un país agrícola

“Como ecuatoriano me duele que el día del debate el cubículo (de Fernando Villavicencio) haya estado vacío, tenía que haber estado ahí el candidato que eligió ese partido, me duele que la pauta que quieren colocar no les dejan”. Así lo aseguró Xavier Hervas, candidato presidencial, este miércoles 16 de agosto de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Y añadió: “Aquí se está cumpliendo todo, pero que pasó en la elección de 2021 cuando yo participe como candidato a la Presidencia de Ecuador, hubo un candidato presidencial que se inscribió con una cédula falsa, ahí no pasó nada pero ahora si quieren ver la letra chiquita. Esas incoherencias es lo que está dañando la sociedad en nuestro país, necesitamos una política coherente».

Al referirse a sus propuestas de campaña Hervas aseguró que “hay que regresar la mirada al campo. Ecuador es un país eminentemente agrícola (…) La agricultura es defender la dolarización porque es traer divisas, plazas de trabajo que tanto necesitamos”.

Mire a continuación la entrevista completa:

