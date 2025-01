Yaimar Medina es el nuevo jugador del Genk de Bélgica. Independiente del Valle realizó una nueva transferencia de un futbolista al Viejo Continente. El lateral izquierdo, de 20 años, acaba de firmar un contrato por cuatro temporadas y media con el equipo europeo.

El anuncio se realizó durante la mañana del 9 de enero del 2025. «No era ningún secreto que el Genk buscaba una opción adicional en el lateral izquierdo, la única posición de la plantilla que, hasta ahora, no tenía doble cobertura. Con Yaimar Medina, el Genk finalmente aseguraron a su tan esperado lateral«.

El elenco belga fue uno de los primeros en detectar el talento del jugador ecuatoriano. El Genk, en su anuncio oficial, recordó las estadísticas de Medina durante la pasada Liga Pro: cuatro goles y 13 asistencias. De los cuatro goles, tres fueron de tiro libre.

Medina se encuentra en Bélgica y ya posó con la camiseta del equipo, que ya hizo negocios en el pasado con Independiente del Valle. En el 2020, el cuadro rayado negoció al lateral derecho Angelo Preciado. El fútbol belga ha sido un espacio ideal para algunos jugadores ecuatorianos.

Yaimar Medina is a Genkie. The young Ecuadorian makes the switch from Independiente del Valle in his homeland. The 20-year-old Medina already made one appearance for the Ecuadorian national team. He signs a contract for 4.5 seasons at Cegeka Arena 🇪🇨💙



🔗 https://t.co/h2qNL4Awnf pic.twitter.com/qYYdEWhfnp