Yo Me Llamo: Así fue la imitación de Juan Gabriel

La tercera fue la vencida para Fausto Leonardo Escalante quien interpretó al cantautor y actor mexicano Juan Gabriel, con el tema: «Se me olvidó otra vez», en el segundo día de casting del programa Yo Me Llamo. El programa se transmite de lunes a viernes a las 21:00 por la señal de Teleamazonas.

Su voz, la vestimenta y su movimientos en el escenario sorprendieron al jurado, quienes no dudaron en presionar los botones verdes y destacar todo el talento de Fausto, que en los tres intentos por ser parte de este mismo concurso imitó a Juan Gabriel.

¡Nunca dejó de confiar! Juan Gabriel brillo en el escenario de #YoMeLLamo en su tercer intento pic.twitter.com/sJuJ4tyb7Q — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 14, 2023

Fausto, quien llegó desde la provincia de Tungurahua contó que su padre ha sido el mentor para que él desarrolle su gusto por el canto. Además, su presentación la dedicó a su madre que está en el cielo.

El hombre de 37 años cuenta que se inició en la música a la edad de 15 años cuando se integró a un grupo de mariachis, en la ciudad de Ambato. Poco a poco empezó a escuchar la música de Juan Gabriel y a cantar sus canciones.

Cuando la gente lo empezó a escuchar siempre le dijeron que su voz es como la del artista mexicano y por ello continúo desarrollando su talento, cantando en fiestas y brindado serenatas.

Añade que en este tercer llamado no se sentía tan convencido de ir, «no tenía mucha fe porque me rechazaron dos veces», resalta. Sin embargo, el ánimo de un amigo lo impulsó a participar y cuando le dijeron bienvenido a la Escuela de Yo Me Llamo no lo podía creer.

Fausto es un hombre con múltiples profesiones dice, ha trabajado como zapatero, albañil, pintor, carpintero, tapicero, comerciante, y artista. El objetivo siempre ha sido salir adelante.

