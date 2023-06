Jorge Yunda no será candidato en las elecciones de agosto de 2023

Este jueves 8 de junio de 2023, el excandidato presidencial y exalcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que no será candidato en las elecciones de agosto.

“Viendo como han aflorado 500 candidatos, miles de propuestas, todo mundo salvador de la patria, yo he tomado una decisión para consolidar una tendencia, voy a dar un paso al costado y no me voy a candidatizar a ninguna dignidad”, dijo en un video publicado en sus redes.

Yunda agradeció las propuestas electorales que ha recibido y dijo que cree «que en los últimos dos gobiernos el país ha tocado fondo”.

Gracias a las diferentes propuestas electorales que he tenido en estos días, mi respuesta: pic.twitter.com/3MdTtdiu8m — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 8, 2023

Lea también:

Inscripción de candidatos

Hasta el 13 de junio, las organizaciones políticas tienen plazo para inscribir a sus candidatos para las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. Hasta ahora solo dos binomios presidenciales han confirmado su participación.

Daniel Noboa y su compañera de fórmula Verónica Abad fueron el primer binomio en aceptar su candidatura en el CNE. Ambos participarán con la alianza Acción Democrática Nacional

Mientras que este jueves 8 de junio de 2023, Bolívar Armijos y Linda Romero, por el Movimiento Amigo, se convirtieron en el segundo binomio en aceptar la precandidatura presidencial.

También en Teleamazonas: