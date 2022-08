‘Shazam’, el problemático superhéroe de DC Comics, se prepara para volver con su secuela titulada ‘La Furia de los Dioses’. Su protagonista, el actor Zachary Levi, ha conseguido el cariño de los fanáticos y por ello, se sinceró acerca de los problemas de salud mental que atravesó durante muchos años.

En una entrevista para el medio Entertaiment Tonigth (ET), Levi dijo que cree que ir a terapia y conseguir la ayuda que necesitaba terminó salvándole la vida. «Durante toda mi vida he tenido problemas con la depresión clínica en varias ocasiones, he sufrido con la ansiedad probablemente toda mi vida», reveló.

«Sufrí un colapso total y pasé por algo que me cambió la vida, esa cosa que te salva la vida llamada terapia. Descubrí lo que me estaba pasando y cómo estar ahí y por qué terminé siendo quién era. Conseguí toda la ayuda que necesitaba», agregó. Las palabras de Zachary Levi culminaron con un mensaje a sus seguidores, a quienes alentó a que hablen de la salud mentar con apertura.

«Creo que hay muchos problemas en el mundo, pero si rastreas todos esos problemas hasta las raíces, es un corazón o una mente rota de alguien lo que hay», explicó. «Cada cosa mala que hay en el mundo, en definitiva, creo que se puede corregir. Simplemente vamos a curar a la gente, curamos sus mentes, curamos su corazones y empezarán a tratar de descubrir cómo realmente se quieren a sí mismos y, a continuación, cómo amar a los otros», sentenció el actor.

En tanto, el estreno de ‘Shazam 2’ está previsto para el 21 de diciembre de 2022. Todo apunta a que el regreso de Levi al universo de DC seguirá con el mismo tono cómico y violencia, a su vez que compartirá pantalla con Rachel Zegler, Lucy Liy y Helen Mirren, quienes interpretan a las hijas de Atlas.

Con información de | ETonline.com/