Un musical de “Bob Esponja” está en producción, pero su música no es cosa de niños.

Nickelodeon dijo el lunes que “The SpongeBob Musical” tendrá su estreno mundial el próximo verano en Chicago con canciones originales de John Legend, David Bowie, Cyndi Lauper, Dirty Projectors, The Flaming Lips, T.I., Plain White T’s, They Might Be Giants, Lady Antebellum, Panic! At the Disco y Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith.

El espectáculo es cocreado y dirigida por Tina Landau, con libreto de Kyle Jarrow y supervisión musical de Tom Kitt. Se presentará a partir del 7 de junio en el Teatro Oriental de Chicago con miras a venir a Broadway.

Los productores lo han dicho que es “un relato conmovedor de una simple esponja de mar que se enfrenta a lo inconmensurable. Es una celebración de la esperanza desenfrenada, los héroes inesperados y la invención teatral pura”.

Entre otros títulos infantiles que han sido llevados al teatro están “The Addams Family”, `’Annie” y “You’re a Good Man, Charlie Brown”. El escritor, director y productor Adam McKay trabaja actualmente en un musical de “Archie”.

Foto: AP