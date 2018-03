El papa Francisco visitará Portugal este fin de semana en el marco del centenario de la aparición de La Virgen a tres niños pastores de Fátima.

Esta visita y conmemoración del centenario reavivó el debate sobre el supuesto cuarto secreto de Fátima, que –según creyentes católicos– la Virgen desveló a tres niños pastores en el 1917.

Aunque la Iglesia sostiene que se trata de meras interpretaciones y que no existen más textos, hay quienes sostienen la hipótesis de que un documento adjunto al tercer y último secreto que fue desvelado en el 2000 contiene el cuarto.

Lo último que se supo de la tercera parte del escrito de la pastorcilla que sobrevivió y que luego se convirtió en monja (sor Lucía) fue su devolución a los archivos del Santo Oficio.

Bajo el argumento de que los “secretos” eran mensajes relegados al pasado, el Vaticano cerró el debate en las filas eclesiásticas, recoge el portal Terra.

A esto se suma los varias obras publicadas en los últimos años sobre el misterio.

Escritos como “El Cuarto Secreto de Fátima”, de Antonio Socci (2006), han incentivado las especulaciones sobre el tema.

Otras obras como “El secreto mejor guardado de Fátima”, de José María Zavala, con documentos inéditos de sor Lucía y el libro “Fátima y el secreto no desvelado”, del vaticanista italiano Marco Tossati, también han reavivado la discusión.

El más reciente texto es “Fátima toda la verdad”, del periodista del semanario “Familia Cristiana” Saverio Gaeta. En una entrevista con EFE, el comunicador asegura que la iglesia no ha contado todo.

“El exsecretario de Estado Tarcisio Bertone mostró en televisión dos sobres lacrados que contenían el Tercer Secreto. ¿Por qué meterlos en dos sobres diferentes?”, dijo Gaeta a la agencia de noticias.

Haciendo referencia a unas cartas de la monja con fecha de 1944, el periodista destaca nuevos términos, supuestamente, dictados por la Virgen, como el de “la espada en llamas que golpea la tierra” y el de la llegada de una “guerra destructora”.

“Si existe este texto y no lo han publicado es porque algo que está escrito no es agradable”, plantea.

Los dos primeros secretos fueron revelados en agosto de 1941. El tercero fue hecho público por Juan Pablo II en mayo de 2000.

“Tendré que hablar algo del secreto, y responder al primer punto interrogativo.

¿Qué es el secreto? Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del Cielo. Los representantes de Dios en la Tierra me han autorizado a ello varias veces y en varias cartas; juzgo que V. Excia. Rvma. conserva una de ellas, del R. P. José Bernardo Gonçalves, aquella en que me manda escribir al Santo Padre. Uno de los puntos que me indica es la revelación del secreto. Sí, ya dije algo; pero, para no alargar más ese escrito que debía ser breve, me limité a lo indispensable, dejando a Dios la oportunidad de un momento más favorable.

Pues bien; ya expuse en el segundo escrito, la duda que, desde el 13 de junio al 13 de julio, me atormentó; y cómo en esta aparición todo se desvaneció.

Ahora bien, el secreto consta de tres partes distintas, de las cuales voy a revelar dos.

La primera fue, pues, la visión del infierno.

Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros.

Esta visión fue durante un momento, y ¡gracias a nuestra Buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al Cielo! (en la primera aparición). De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor.

Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza:

– Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores; para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la Comunión reparadora de los Primeros Sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir; varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.