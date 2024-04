Rafael Dávila: Una comisión ocasional tiene la virtud de ser mucho más inclusiva

«Es una buena iniciativa conformar una comisión ocasional (para tramitar los proyectos de Ley tras la consulta popular) porque va a permitir que participemos todos los sectores que estamos representados en la Asamblea«, dijo Rafael Dávila, asambleísta independiente.

«Hay un mandato popular y no podemos desviarnos del camino. Tienen que ser claros los textos que envíe el Presidente de la República, recogiendo lo que consta en la consulta y anexos» agregó Dávila este viernes 26 de abril del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Sobre los resultados de la consulta popular y los proyectos de Ley que debe enviar el Jefe de Estado para ser tramitados en el Legislativo, el asambleísta Dávila mencionó que es una buena iniciativa conformar una comisión ocasional porque va a permitir que todos los sectores tengan la oportunidad de participar.

«Una comisión ocasional permitiría que se conforme con representantes de todos los sectores, no solo de las bancadas formalmente establecidas, sino también grupos de asambleístas de otros movimientos que no alcanzamos el número para ser bancada», reiteró Dávila.

En este sentido mencionó que la conformación de una bancada obliga a contar con 14 asambleístas. A su criterio una comisión ocasional tiene la virtud de ser mucho más inclusiva y democrática. «Va a recoger el sentir de las diferentes tendencias y regiones del país para aprobar un tema que sin duda alguna es importante», agregó.

Sobre la idea de incluir temas adicionales en el tratamiento a las reformas derivadas de la consulta popular Dávila dijo que el hecho de que exista una comisión ocasional de alta representación permitirá que no se introduzcan textos que no están incluidos en los anexos. «Eso no es posible, no permite la Corte Constitucional y no deberíamos extendernos más allá de lo que el pueblo dispuso», afirmó Dávila.

